Командование ООС обнародовало процедуру разведения сил

В "серой зоне" окажутся 30 населенных пунктов, военных там заменит полиция и Нацгвардия.

Командование Операции объединенных сил обнародовало подробную процедуру разведения сил, о которой договорились на переговорах в Минске 1 октября.

Об этом говорится в материале "Донбасс.Реалий".

Разведение сил должно начаться в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, потом - еще на четырех участках, а впоследствии вдоль всей линии столкновения. В так называемой "серой зоне" в результате разведения могут оказаться около 30 населенных пунктов. Но там останутся представители полиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы, будут работать социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации.

Процесс отвода на каждом участке будет занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток. Процесс может начаться только после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения, подтвержденного миссией ОБСЕ.

В зависимости от обстановки на каждом из участке войска могут быть отведены примерно на 2 километра.

После недельной тишины стороны уведомляют СММ ОБСЕ, с кого рубежа, какой состав сил и средств будет отводиться, а также на какой рубеж они будут отведены. На вторые сутки следует уведомление о готовности начать разведение, на третьи - начинается перемещение личного состава и техники.

После отвода войск предполагается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. На 29-е сутки стороны отчитываются о завершении всех мероприятий, после чего представители СММ ОБСЕ должны проверить их выполнение.

Напомним, что разведение сил в Петровском и Золотом до сих пор не началось из-за регулярных обстрелов.