Лайфхаки для тех, кто планирует взять кредит

Различные программы кредитования, от банковских и иных коммерческих структур, пользуются у населения повышенным спросом, причем настолько, что некоторые потребители буквально живут от кредита к кредиту, не в силах длительное время выбраться из долговой ямы. Как не оказаться на их месте, и как пользоваться займами правильно?

Планирование бюджета

Первое, чем вы должны заняться перед тем, как взять кредит – это рационально спланировать свой бюджет. Еще раз подумайте над целесообразностью предстоящих трат и убедитесь в наличие денежных поступлений в обозримом будущем. Если вы заранее сомневаетесь, что сможете вернуть кредит в срок – не берите его. Временное решение финансовых проблем может превратиться в финансовую кабалу.

Не берите деньги на то, что вам в данный момент нужно не критично, может подождать до зарплаты. Если без кредита не обойтись, оформляйте заем на минимальную сумму и небольшой срок – так вы переплатите меньше всего.

Выбирайте и сравнивайте

Легче всего получить кредит в микрофинансовой организации – здесь к заемщикам не выдвигают почти никаких требований, не требуют поручительства, справок и залогов. Однако не спешите радоваться – МФО возьмет на себя риски, а вам придется расплачиваться за них большими процентами и штрафами в случае просрочки.

Если кредит нужен на серьезную покупку, обратитесь в один из надежных банков – на рассмотрение заявки уйдет больше времени, придется собрать пакет документов, но в перспективе вы сэкономите сотни, а может и тысячи гривен.

Ищите лучшие условия для себя

Разные банки и МФО предлагают кредитование на разных условиях. Дело не только в процентах, максимальном сроке и сумме займа, но и других условиях для заемщика.

Например, в некоторых организациях можно взять первый кредит с минимальной ставкой. В другой – досрочно погасить кредит, избежав начисления части процентов, попросить пролонгацию, рефинансирование или «кредитные каникулы» в случае форс-мажора.

Одна из популярных опций – это кредит без визита в отделение банка или МФО, с переводом на карту или электронный кошелек. Обратите внимание, что в этом случае важно убедиться в том, что организация гарантирует отсчет кредитного периода с момента фактического получения денег вами, а не с момента подписания бумаг. Перевод может занять несколько дней, а вы уже будет платить проценты.

Не скрывайте проблемы

Микрофинасовые организации, как правило, накладывают серьезные штрафы и пени за просрочку платежей. Однако это не означает, что если вы столкнулись с трудностями – их нужно игнорировать. Сообщите о невозможности заплатить по кредиту в срок, и совместно подумайте над решением возникшей проблемы. Возможно, МФО предложит пролонгацию на более выгодных условиях, чем начисление пени. Именно поэтому о дополнительных возможностях, штрафных санкциях и пенях рекомендуется узнавать еще до кредита, даже если вы уверены в своей платежеспособности.