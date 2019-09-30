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Доля проблемных кредитов в Украине впервые за последние годы упала ниже 50%

Объем NPL с начала года снизился на 3,6 процентных пункта.

Доля проблемных кредитов в Украине впервые за последние годы упала ниже 50%
Фото: пресс-служба НБУ

С начала 2019 года объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках впервые за последние несколько лет упал ниже 50%. По состоянию на 1 сентября он составил 49,3% (-3,6 п.п. с начала года).

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Основными факторами улучшения кредитных портфелей стали рост нового розничного кредитования, что сильно улучшило качество розничного портфеля (на 6,55 п.п. до 39,5%) и значительные реструктуризации кредитного портфеля госбанками на сумму более 30 млрд грн за счет механизма добровольной финансовой реструктуризации. Это позволило госбанкам (без Приватбанка) с начала года снизить уровень NPL с 55% до 49%.

Напомним, что в июле 2017 года, вскоре после национализации Приватбанка, Украина установила мировой рекорд по доле проблемных кредитов. Тогда она составляла 58%.

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