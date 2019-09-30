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Гончарук заявил об ответственности Польши за дефицит разрешений для украинских автоперевозчиков

"Действия наших польских коллег выглядят не совсем понятно".

Гончарук заявил об ответственности Польши за дефицит разрешений для украинских автоперевозчиков
Акция протеста дальнобойщиков у Кабмина
Фото: Макс Требухов

Дефицит разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки через территорию Польши для украинских перевозчиков был создан искусственно польской стороной.

Об этом на брифинге в понедельник сказал премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя протесты дальнобойщиков под Кабмином.

"Страны договариваются между собой, каким объемом разрешений они обмениваются ежегодно. Украинские перевозчики получают разрешение у польского государства, а украинское государство предоставляет разрешение на въезд польским перевозчикам. В конце прошлого года Украина и Польша договорились таким образом, что этих разрешений для наших украинских перевозчиков не хватает. Сейчас подходит то время, когда эти разрешения заканчиваются", - сказал он.

По его словам, разрешений осталось на несколько недель, ситуация критическая, и поэтому Кабинет министров делает все возможное, чтобы ее урегулировать. "Я на этой неделе намерен говорить по телефону с премьер-министром, наш министр постоянно на контакте с их министром транспорта. Мы даже начали работу на уровне ассоциаций перевозчиков", - сказал он.

Гончарук сказал, что на случай провала переговоров в Украине уже придумали контрмеры.

"Они еще год назад выдали меньше разрешений, чем мы ожидали и хотели. Почему? Это все о деньгах. Им выгодно это. Если у наших перевозчиков нет разрешения заезжать в Польшу и перевозить товар, то кто будет это делать? Очевидно, что польский перевозчик. Отдельным людям в Польше это выгодно, у них есть возможность так с нами поступать и они поступают. У нас есть контрмеры, которые мы подготовили. Я очень надеюсь, что наши польские коллеги услышат нас и наши аргументы, и эта проблема будет решена. Действия наших польских коллег сейчас выглядят не совсем понятно", - сказал он.

При этом премьер-министр добавил, что с автоперевозчиками, которые протестуют возле Кабмина, тоже не все прозрачно. "Есть люди, которые честно отстаивают свое право. Но есть и другая часть перевозчиков, которая ориентируется на бывшее руководство Укртрансбезопасности. Не хочу называть фамилии, но просто для понимания: далеко не всегда перевозчики ставят перед собой задачу отстаивания своих интересов, иногда это может быть проявление какого-то лобби", - сказал Гончарук.

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