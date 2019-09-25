Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
Замминистра здравоохранения Загрийчук подтвердил, что предлагал главе директората уволиться
Замминистра здравоохранения Загрийчук подтвердил, что предлагал главе директората уволиться
Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции
Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
Импичмент президента: что сказал бы Станиславский
Импичмент президента: что сказал бы Станиславский
ГлавнаяПолитика

Кабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновников

Гончарук заявил о полной перезагрузке власти.

Кабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновников
Фото: Lb.ua

Сегодня, 25 сентября Кабинет Министров Украины на своем заседании провел ряд увольнений и назначений топ-чиновников. Об этом сообщает пресс-центр правительства.

«Начинаем процесс полной перезагрузки власти! Сегодня есть первые громкие увольнения», - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Правительство уволило руководителей 8 государственных структур, в частности, главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК) Сергея Кузьмина и руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка.

Кроме того, Кабмин уволил:

- главу Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря;

- руководительницу Государственной архивной службы Татьяну Баранову;

- руководителя Нацагентства по вопросам государственной службы Константина Ващенко;

- руководителя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова;

- главу Госагентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко;

- главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.

Среди других кадровых решений, правительство уволило четырех заместителей главы Фонда государственного имущества. А также трех заместителей Министра внутренних дел - Сергея Ярового (с должности первого заместителя), Сергея Гончарова и Татьяну Ковальчук.

Кроме того, уволили Алексея Перевезенцева с должности госсекретаря Министерства экономразвития и торговли, а также Владислава Андронова с должности государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кабмин также провел ряд назначений:

  • Заместителем министра финансов стал Павел Ходаковский, госсекретарем министерства стал Константин Ващенко;
  • Первым замом министра по делам ветеранов – Антон Колумбет;
  • Госсекретарем Министерства цифровой трансформации стал Александр Рыженко;
  • В Министерстве юстиции – замом министра Министра по вопросам исполнительной службы назначен Андрей Гайченко.

Напомним, сегодня Кабмин назначил генерала полиции Игоря Клименко новым главой Национальной полиции.

Кроме того, назначено шестерых заместителей министра внутренних дел, в том числе и Антона Геращенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также