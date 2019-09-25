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Кабмин рассмотрит отставку Князева

Источник сообщил, что Аваков уже одобрил отставку Князева.

Кабмин рассмотрит отставку Князева
Фото: Кабмин

Кабинет Министров намерен рассмотреть заявление об отставке главы Нацполиции Сергея Князева. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник.

"На Кабмине будет рассмотрен этот вопрос", - сказал он.

По его словам, кадровый вопрос относительно руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел запланирован для рассмотрения на заседании Кабмина. Однако он не уточнил, состоится ли данное рассмотрение сегодня, 25 сентября.

Также источник агентства отметил, что министр внутренних дел Арсен Аваков уже одобрил отставку Князева.

Напомним, 12 сентября Министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку трех заместителей главы Национальной полиции. Должности оставили Вячеслав Аброськин, Виталий Невгад и Игорь Купранец.

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Источник: "Украинские новости"
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