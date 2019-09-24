Импичмент президента: что сказал бы Станиславский
Импичмент президента: что сказал бы Станиславский
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Замминистра здравоохранения Загрийчук подтвердил, что предлагал главе директората уволиться
Замминистра здравоохранения Загрийчук подтвердил, что предлагал главе директората уволиться
Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции
Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
ГлавнаяПолитика

Суд снял арест с "вертолетной площадки" Януковича

Решение от 5 апреля 2019 года отменено.

Суд снял арест с "вертолетной площадки" Януковича
Фото: veselahata.com

Киевский апелляционный суд отменил арест конгрессно-выставочного центра "Парковый", который называют вертолетной площадкой экс-президента Виктора Януковича.

Соответствующее решение суд принял 5 сентября, передает РБК-Украина.

Сообщается, что суд отменил решение от 5 апреля 2019 года, которым на "Парковый" наложили арест и передали его для управления Национальному агентству по розыску и менеджменту активов.

По мнению Киевского апелляционного суда, прокуратура не доказала, что "Парковый" должен быть вещественным доказательством и связан с расследованием, которое касается нарушений во время его строительства.

Также правоохранители якобы не обосновали необходимость ареста, а в самом расследовании не сообщалось о подозрении ни одному человеку.

Напомним, в октябре 2018 года конгрессно-выставочный центр "Парковый" передали в управление коммунальному предприятию Киева.

Однако, Хозяйственный суд Киева 24 января запретил выполнять договор по управлению активами арестованного концертно-выставочного центра "Парковый". Решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску ООО "Амадеус Ко", владельца "вертолетной площадки".

В феврале суд приказал вернуть "вертолетную площадку Януковича" старому владельцу.

Позже в этом же месяце сообщалось, что народный депутат Максим Ефимов купил "вертолетную площадку Януковича" и оформил ее на маму. Он заявил о намерении передать КВЦ "Парковый" в управление международной компании.

В мае НАБУ изъяло документы по "вертолетной площадке Януковича" и "Межигорью" в ходе обыска в АРМА.

Напомним, вертолетная площадка в Киеве была открыта 6 июня 2012 года, она находится в нескольких стах метрах от Верховной Рады. Ее должен был использовать тогдашний президент Виктор Янукович, чтобы добираться из Межигорья, но он так и не совершил ни одного полета.

Летом 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что объект строили на деньги от незаконного возмещения НДС.

Уголовное производство о строительстве вертолетной площадке расследуется по семи статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 (хищение), ч. 5 ст. 298 (повреждение объектов культурного наследия), ст. 356 (самоуправство), ч. 1 ст. 358 (подделка документов), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностными лицами юрлица частного права), ч. 3 ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

Одним из подозреваемых в рамках этого дела является бывший мэр Киева Леонид Черновецкий.

Имущество "Паркового" арестовано и передано Национальному агентству по вопросам возврата коррупционных активов (АРМА). В октябре 2018 года АРМА отдала площадку в управление коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения". В случае, если объект будет конфискован у предыдущего владельца, Киев рассчитывает получить КВЦ в свою собственность.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также