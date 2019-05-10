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НАБУ изъяло документы по "вертолетной площадке Януковича" и "Межигорью" в ходе обыска в АРМА

При этом в протоколе обыска документы по "Межигорью" и КВЦ "Парковый" не фигурируют.

НАБУ изъяло документы по "вертолетной площадке Януковича" и "Межигорью" в ходе обыска в АРМА
Фото: kievvlast.com.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро в ходе недавних обысков в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), изъяли документы, касающиеся резиденции "Межигорье", а также конгрессно-выставочного центра "Парковый".

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"После обысков в АРМА пропали папки с документами по "Межигорью", КВЦ "Парковый" и ТЭЦ Дубневичей", - сказал он.

По его словам, причина, по которой изъяли эти документы, непонятна, поскольку в решении суда об обыске было указано, что следственные действия связаны с делом "Росток Холдинга".

АРМА готовит протест на обыск.

При этом в протоколе обыска, как сообщил источник, документы по "Межигорью" и КВЦ не фигурируют.

В феврале сообщалось, что народный депутат Максим Ефимов купил "вертолетную площадку Януковича" и оформил ее на маму. Он заявил о намерении передать КВЦ "Парковый" в управление международной компании.

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