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Порошенко наградил орденами Цеголко, Кубива, Нищука и Медведева

Всего отмечены заслуги 273 чиновников, общественных деятелей и работников различных сфер.

Порошенко наградил орденами Цеголко, Кубива, Нищука и Медведева
Петр Порошенко
Фото: Пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко своим указом от 4 мая отметил орденами и почетными званиями 273 человека.

Указ №188/2019 обнародован на сайте главы государства 10 мая.

В документе указано, что они отмечены государственными наградами Украины за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".

В частности, орденом князя Ярослава Мудрого V степени награждены министр культуры Украины Евгений Нищук и руководитель Главного департамента Администрации президента Юрий Онищенко.

Орденом "За заслуги" II степени отмечены заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев и первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Пресс-секретаря Святослава Цеголка и советника (вне штата) Олега Медведева президент Порошенко наградил орденами "За заслуги" ІІІ степени. Таким же орденом отмечены заслуги государственного секретаря Кабмина Владимира Бондаренко, советника президента Руслана Демченко, заместителя руководителя Главного департамента – руководителя департамента АП Игоря Лурина, руководителя Главного департамента АП Ярослава Мельника.

Кроме того, орденом Даниила Галицкого награжден заведующий отделом Главного департамента Николай Антипов и заведующего отделом АП Богдан Тирусь.

Этим же указом Петр Порошенко присвоил ряд почетных званий артистам, учителям, врачам, работникам различных сфер.

Накануне сообщалось, что Петр Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов в Ичне и Балаклее.

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