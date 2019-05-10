Окружной суд Херсона отменил переименование городской улицы в память о Кате Гандзюк

Авторов иска в суде не назвали, речь идет о физических лицах.

Херсонский окружной административный суд отменил переименование улицы Лютеранской в Херсоне и присвоение ей имени Екатерины Гандзюк. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Сегодня суд рассмотрел иск физических лиц к Херсонскому городскому совету и к мэру Владимиру Миколаенко.

Суть иска - признание противоправным и отмена некоторых пунктов решения городского совета от 22 февраля "О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименовании и переименование улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк".

Суд признал противоправным и отменил соответствующие пункты решения Херсонского городского совета, а также признал противоправными действия мэра при проведении голосования о переименовании улицы.

Решение можно обжаловать в течение 30 дней.

Напомним, решение о переименовании Херсонский горсовет принял 22 февраля. На переименованной улице находится областное управление Национальной полиции.

Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у ее дома в центре Херсона 31 июля 2018 года. 4 ноября она умерла в больнице от последствий нападения. 8 мая прокуратура направила в суд обвинительные акты по делу об убийстве активистки.