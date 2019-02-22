Одной из центральных улиц Херсона присвоили имя Екатерины Гандзюк

На ней расположены главки Нацполиции и СБУ.

Херсонский городской совет решил переименовать Лютеранскую улицу на улицу Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится на сайте мэрии Херсона, где она раньше работала.

На Лютеранской улице находятся местные управления СБУ и Национальной полиции.

Этим же решением депутаты присвоили имя погибшего на Донбассе военного Дениса Лошкарева безимянному скверу на углу Купецкой и Мостовой улиц.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

По состоянию на февраль 2019 года следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (предполагаемые исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

Левин находитсяв бегах, Мангер - на свободе под залогом.