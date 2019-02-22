Правоохранители проводят обыски у представителей штабов Тимошенко
Правоохранители проводят обыски у представителей штабов Тимошенко
Украина вернула на вооружение ЗРК "Тор" и "Куб"
Украина вернула на вооружение ЗРК "Тор" и "Куб"
Зеленский пообещал, что не вернет Приватбанк Коломойскому в случае победы
Зеленский пообещал, что не вернет Приватбанк Коломойскому в случае победы
СБУ разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады, - Кононенко (обновлено)
СБУ разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады, - Кононенко (обновлено)
"Крым - это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда", - постпред РФ при ООН
"Крым - это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда", - постпред РФ при ООН
14 найголовніших фільмів на "Оскарах"-2019
14 найголовніших фільмів на "Оскарах"-2019
Луценко привел доказательтва, что Евромайдан штурмовали по приказу Януковича
Луценко привел доказательтва, что Евромайдан штурмовали по приказу Януковича
​Киевский метрополитен отменил тендер на разработку ТЭО метро на Троещину (обновлено)
​Киевский метрополитен отменил тендер на разработку ТЭО метро на Троещину (обновлено)
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
ГлавнаяПолитика

Одной из центральных улиц Херсона присвоили имя Екатерины Гандзюк

На ней расположены главки Нацполиции и СБУ.

Одной из центральных улиц Херсона присвоили имя Екатерины Гандзюк
Фото: Укринформ

Херсонский городской совет решил переименовать Лютеранскую улицу на улицу Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится на сайте мэрии Херсона, где она раньше работала.

На Лютеранской улице находятся местные управления СБУ и Национальной полиции.

Этим же решением депутаты присвоили имя погибшего на Донбассе военного Дениса Лошкарева безимянному скверу на углу Купецкой и Мостовой улиц.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

По состоянию на февраль 2019 года следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (предполагаемые исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

Левин находитсяв бегах, Мангер - на свободе под залогом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также