Экс-помощник Дубневича задержан в "Борисполе" по подозрению в присвоении 93,2 млн гривен "Укрзализныци"

Правоохранители задержали в международном аэропорту "Борисполь" бывшего первого заместителя руководителя филиала "Центр обеспечения производства" публичного акционерного общества "Укрзализныця" Эдуарда Пушкаренко по подозрению в присвоении 93,2 млн гривен предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"21 февраля 2019 году в международном аэропорту "Борисполь" задержали бывшего первого заместителя руководителя филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". Это лицо, вместе с еще семью лицами, детективы Национального бюро подозревают в нанесении более 93 млн грн убытков "Укрзализныце" через закупку стрелочной продукции по завышенным ценам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент совершения преступления подозреваемый занимал должность помощника одного из депутатов Верховной Рады, который, по версии следствия, также причастен к коррупционной схеме.

Ранее детективы НАБУ объявили экс-чиновнику о подозрении, однако последний скрывался от следствия, а потому был объявлен в розыск.

Подозреваемого задержали сотрудники Государственной пограничной службы и передали его детективам НАБУ.

Напомним, в конце 2018 года глава Специализированный антикоррупционный прокуратуры Назар Холодницкий передал генеральному прокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича. В представлении говорилось о том, что Дубневич может быть причастен к присвоению 93,2 миллиона гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.

Луценко завернул представление на снятие неприкосновенности с Дубневича. Генеральный прокурор предложил следствию собрать доказательную базу, которая бы "безоговорочно подтверждала сделанные выводы, а не ставила их под сомнение".