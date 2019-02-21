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ЦИК провел жеребьевку эфирного времени для кандидатов на президентских выборах

Кандидаты получат по 30 минут эфира на Общественном телевидении и радио.

ЦИК провел жеребьевку эфирного времени для кандидатов на президентских выборах
Фото: Макс Левин

Центральная избирательная комиссия сегодня провела жеребьевку и утвердила результаты предоставления кандидатам на пост президента Украины эфирного времени на Общественном телевидении и Общественном радио для проведения предвыборной агитации за счет госбюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

После перерыва в заседании Центризбирком утвердил результаты этой жеребьевки. Даты агитации и фамилии кандидатов будут обнародованы в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер". Предоставление эфирного времени кандидатам на пост президента на выборах 2019 для проведения агитации начнется с 1 марта 2019 года.

Напомним, каждому из кандидатов перед выборами 2019 дадут по 30 минут на общенациональном канале и на радио. Эфирное время предоставят за счет средств госбюджета, выделяемых на подготовку и проведение выборов.

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