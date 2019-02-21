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Тимошенко: для упрощения ведения бизнеса достаточно упростить налоги и сделать доступными кредиты

Кредиты под залог - это средневековье, считает политик.

Тимошенко: для упрощения ведения бизнеса достаточно упростить налоги и сделать доступными кредиты
Фото: пресс-служба

Существующая система проверок в сфере предпринимательства вводит «презумпцию виновности предпринимателя» и расширяет возможности чиновников заниматься вымогательством под видом проверок. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на встрече с представителями ИТ сообщества на первой в Украине и Восточной Европе фабрике 3D-печати в Одессе.

«Мы не допустим этого. Мы объединяем политические силы в парламенте и вне его, чтобы остановить эту вакханалию», - отметила она.

Для стимулирования инновационного развития, убеждена Тимошенко, надо максимально облегчить условия ведения бизнеса - упростить налоги и сделать доступными кредиты под 3-4% годовых и на 5-7 лет. От кредитов под залог, больше напоминающие средневековье, надо переходить к страхованию кредитов.

Не менее важно снизить цену кредита и продлить его сроки. Именно в этом и заключается суть экономической стратегии новой власти, изложенной в Новом курсе Украины, отметила председатель партии.

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