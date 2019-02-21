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Нотариальная палата анонсировала забастовку 25 февраля

К акции протеста не привлекают государственных нотариусов, ведущих прием граждан, и некоторых частников.

Нотариальная палата анонсировала забастовку 25 февраля
Фото: megaobzor.com

Нотариальная палата объявила забастовку нотариусов в понедельник, 25 февраля, в знак протеста против действий Министерства юстиции. В палате заявляют, что в профессиональной деятельности нотариусов сложилась "критическая ситуация, связанная с изменениями в сфере государственной регистрации".

Организаторы акции подчеркивают, что их протест не носит политического подтекста, а целью является "устранение искусственных препятствий в осуществлении нотариальной деятельности". Нотариальная палата предлагает всем нотариусам провести однодневную забастовку и разместить на дверях офисов объявления о временном прекращении работы. Акция не коснется государственных нотариусов, которые в этот день будут вести прием граждан, а также частныех нотариусов, работающих в округах, где осуществляет деятельность менее двух нотариусов.

Глава Нотариальной палаты Владимир Марченко также опубликовал открытое письмо к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой не мешать акции нотариусов 25 февраля.

Среди требований нотариусов - восстановеление доступа к государственным реестрам для нотариусов, срок блокировки доступа у которых истек, без прохождения ими не предусмотренного законодательством тестирования, а также остановка эксперимента по внедрению дополнительного экзамена для нотариусов.

Нотариальная палата просит министра юстиции прекратить применение временной блокировки доступа нотариусов к государственным реестрам за технические ошибки и недостатки программного обеспечения, установить четкие критерии и процедуры проведения мониторинга и камеральных проверок и установить четкую дифференциацию санкций за нарушения в сфере государственной регистрации, с учетом характера нарушения.

Пройдет ли акция протеста в Киеве или и в других регионах тоже, не сообщается.

Напомним, Министерство юстиции на техническом уровне внедрило механизм, не позволяющий регистратору осуществлять регистрационные действия за пределами своей области и таким образом нарушать закон.

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