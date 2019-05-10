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Гройсман рассказал о своей будущей партии

В его команде будут "настоящие лица".

Гройсман рассказал о своей будущей партии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что идеологической основой его будущей политической силы будет центристская позиция.

Об этом премьер рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Центристская. Я все же считаю, что центр является для меня наиболее понятным. И я думаю, что он является более правильным для самого государства", - сказал Владимир Гройсман.

По словам премьер-министра, в его будущей команде, с которой он намерен пойти на выборы в Верховную Раду, должны быть люди, обладающие современным мышлением, опытом, и пониманием, каким образом идеи внедрять в жизнь.

"У меня должны быть единомышленники не только в правительстве и в парламенте, которые принимают и голосуют, но и на местах: те, кто точно так же понимает идеи реформ. И поэтому мы действительно сейчас собираем команду по всей стране: на уровне громад, городов, на уровне районов и областей. Собираем тех людей, у которых есть здравые мысли и понимание, как их внедрять. Я считаю, что такая команда, которая может генерировать идеи и внедрять их, должна быть успешной", - сказал Владимир Гройсман.

Кроме того, на вопрос будут ли это "новые лица", либо "люди с опытом", премьер ответил, что в его команде будут "настоящие лица", а именно люди, которые имеют соответствующий опыт и понимание процессов.

Как сообщалось, в апреле Гройсман заявил, что пойдет на выборы с новой партией.

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