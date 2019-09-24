Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Американский боец UFC нокаутировал соперника редким по изяществу ударом
Американский боец UFC нокаутировал соперника редким по изяществу ударом
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
ГлавнаяПолитика

На встрече с Конте Зеленский поднял вопрос осужденного в Италии нацгвардейца Маркива

Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

На встрече с Конте Зеленский поднял вопрос осужденного в Италии нацгвардейца Маркива
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

В ходе встречи отдельно был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива, информирует пресс-служба президента.

"Глава государства подчеркнул, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли", - говорится в сообщении.

Также Владимир Зеленский поздравил Джузеппе Конте с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил осуществить визит в Украину.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Среди прочего была отмечена активизация сотрудничества в инвестиционной сфере. Владимир Зеленский призвал вкладывать средства в инфраструктуру, в частности в порты, и отметил проведение большой приватизации в Украине", - сообщили в прес--службе президента.

Также во время встречи стороны обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты до тех пор, пока не восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины.

24 июля пресс-служба главы украинского государства информировала, что в ходе телефонного разговора в Джузеппе Конте Зеленский поговорил с премьером Италии об украинском нацгвардейце Маркиве. Однако в итальянском коммюнике по результатам разговора Конте с Зеленским не оказалось ни слова о Маркиве.

Напомним, 12 июля суд города Павиа (Италия) приговорил украинского военного Национальной гвардии Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе, к 24 годам лишения свободы. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

Сообщалось, что Украина обжалует приговор и будет добиваться оправдания украинца. Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИДа и ГПУ срочно заняться возвращением Маркива в Украину.

Накануне итальянский адвокат Виталия Маркива призвал украинские власти и СМИ развернуть серьезную информационную кампанию и рассказывать правду о процессе над нацгвардейцем.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также