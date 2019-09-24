Президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

В ходе встречи отдельно был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива, информирует пресс-служба президента.

"Глава государства подчеркнул, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли", - говорится в сообщении.

Также Владимир Зеленский поздравил Джузеппе Конте с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил осуществить визит в Украину.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Среди прочего была отмечена активизация сотрудничества в инвестиционной сфере. Владимир Зеленский призвал вкладывать средства в инфраструктуру, в частности в порты, и отметил проведение большой приватизации в Украине", - сообщили в прес--службе президента.

Также во время встречи стороны обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты до тех пор, пока не восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины.

24 июля пресс-служба главы украинского государства информировала, что в ходе телефонного разговора в Джузеппе Конте Зеленский поговорил с премьером Италии об украинском нацгвардейце Маркиве. Однако в итальянском коммюнике по результатам разговора Конте с Зеленским не оказалось ни слова о Маркиве.

Напомним, 12 июля суд города Павиа (Италия) приговорил украинского военного Национальной гвардии Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе, к 24 годам лишения свободы. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

Сообщалось, что Украина обжалует приговор и будет добиваться оправдания украинца. Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИДа и ГПУ срочно заняться возвращением Маркива в Украину.

Накануне итальянский адвокат Виталия Маркива призвал украинские власти и СМИ развернуть серьезную информационную кампанию и рассказывать правду о процессе над нацгвардейцем.