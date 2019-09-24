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Разумков встретился с руководителем миссии МВФ

На встрече обсуждались перспективы партнерства для реализации реформ в Украине.

Разумков встретился с руководителем миссии МВФ
Фото: Дмитрий Разумков\ФБ

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков провел переговоры с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Роном ван Роденом. Об этом политик сообщил у себя на фейсбуке.

«Продолжение сотрудничества с МВФ является позитивным сигналом для иностранного бизнеса и международных партнеров», - подчеркнул Разумков.

Он также сообщил, что во время встречи с ван Роденом обсуждались перспективы партнерства для реализации реформ в Украине.

Напомним, 20 сентября Владимир Зеленский встречался с заместителем директора Европейского департамента МВФ Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

Во время встречи также обсуждалась программа поддержки Фондом реформ в Украине.

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