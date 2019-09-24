Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Американский боец UFC нокаутировал соперника редким по изяществу ударом
Американский боец UFC нокаутировал соперника редким по изяществу ударом
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
ГлавнаяПолитика

Трамп готов снова заморозить помощь Украине, если ЕС не будет выделять ей деньги

Трамп недоволен тем, что страны ЕС мало выделяют денег Украине.

Трамп готов снова заморозить помощь Украине, если ЕС не будет выделять ей деньги
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к тому, чтобы снова заблокировать финансовую помощь Украине в будущем, если страны Европы не начнут делать свой вклад в ее развитие. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

"Мое недовольство сохраняется. И я бы вновь заморозил, и я буду замораживать (средства) до тех пор, пока Европа и другие страны не станут выделять средства Украине, потому что они этого не делают", - подчеркнул Трамп журналистам на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

В то же время он отметил, что США направили Украине ранее обещанные средства.

Напомним, 29 августа Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

12 сентября Администрация США сняла блокировку этих средств. И направило более $390 млн военной помощи Украине.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также