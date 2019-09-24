Трамп готов снова заморозить помощь Украине, если ЕС не будет выделять ей деньги

Трамп недоволен тем, что страны ЕС мало выделяют денег Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к тому, чтобы снова заблокировать финансовую помощь Украине в будущем, если страны Европы не начнут делать свой вклад в ее развитие. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

"Мое недовольство сохраняется. И я бы вновь заморозил, и я буду замораживать (средства) до тех пор, пока Европа и другие страны не станут выделять средства Украине, потому что они этого не делают", - подчеркнул Трамп журналистам на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

В то же время он отметил, что США направили Украине ранее обещанные средства.

Напомним, 29 августа Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

12 сентября Администрация США сняла блокировку этих средств. И направило более $390 млн военной помощи Украине.