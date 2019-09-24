Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
Американский боец UFC нокаутировал соперника редким по изяществу ударом
Американский боец UFC нокаутировал соперника редким по изяществу ударом
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции

"Это дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку".

Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции
Cергей Князев
Фото: РБК-Украина

Сергей Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции Украины.

Об этом он сказал на брифинге во вторник.

"В феврале 2017 года меня назначили главой Национальной полиции. Во время представления в правительстве я заявил, что для меня это большая честь, и главная задача для меня - реформы и спокойствие на улицах. Два с половиной года я только этим и занимался... Я очень люблю свою работу, полностью отдавал и отдаю себя ей. Это дело моей жизни, которому я отдал 28 лет своей жизни. Но я принял решение подать в отставку. Я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об освобождении меня от должности", - сказал Князев журналистам.

"Я благодарю весь коллектив Национальной полиции, работал и будет работать, продолжать реформы. Честь имею! До свидания", - добавил Князев и быстрым шагом направился к выходу из зала.

Напомним, что Сергей Князев стал главой Национальной полиции после увольнения Хатии Деканоидзе, выиграв конкурс.

Сергей Князев начал свою карьеру в органах внутренних дел в 1992 году с должности милиционера отдела охраны в Белой Церкви. В 1995 году перешел на службу в криминальный блок Белоцерковского городского отдела милиции. С 2008 года Князев руководил милицией Киевской области. В ноябре 2014 года назначен на должность врио замначальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области – начальника криминальной милиции.

В июле 2015 года Князев перешел на должность главы ГУ МВД в Закарпатской области. Назначение произошло после вооруженного конфликта в Мукачево.

В апреле 2016 года Князева перевели на должность главы полиции Ровенской области с задачей навести порядок с незаконной добычей янтаря. В ноябре 2016 Князев был назначен главой Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также