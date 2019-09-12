Администрация Трампа разблокировала военную помощь Украине

Администрация США сняла блокировку 250 млн долларов, предназначенных для военной помощи Украине, которая была введена для проверки использования данных средств.

О снятии блокировки сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает Голос Америки.

Reuters сообщает, что Вашингтон выделил Украине $250 млн в среду вечером, 11 сентября, за несколько часов до обсуждения поправки к закону о расходах на оборону, которая помешала бы Трампу пересматривать утвержденный пакет помощи в будущем.

"Республиканские и демократические члены сенатского комитета по ассигнованиям заявили, что Белый дом разблокировал деньги в среду вечером, за несколько часов до того, как комиссия должна была обсудить поправку к законопроекту о расходах на оборону, которая помешала бы Трампу в будущем", – говорится в сообщении.

В офисе сенатора-демократа Дик Дурбина Украинской службе "Голоса Америки" подтвердили снятие блокировки средств.

При этом там отметили, что из-за задержки, вызванной пересмотром, "Минобороны США будет очень сложно использовать выделенные 250 млн долларов в течение двух недель, которые остались до времени, когда закончится срок, отведенный на использование этих средств".

30 сентября заканчивается фискальный год. Предусмотренные в госбюджете средства должны быть использованы до этой даты.

В августе стало известно, что Трамп поручил пересмотреть программу финансирования Украины в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.