Министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку трех заместителей главы Национальной полиции.
Об этом информирует пресс-служба МВД.
"В соответствии с приказом министра внутренних дел из рядов Национальной полиции уволен первый заместитель председателя НПУ - руководителя криминальной полиции генерала полиции второго ранга Вячеслав Аброськин, заместитель председателя - начальник Главного следственного управления генерала полиции третьего ранга Виталий Невгад, заместитель председателя - начальник Департамента защиты экономики генерала полиции третьего ранга Игорь Купранец", - говорится в сообщении.
На должность первого заместителя главы Национальной полиции - руководителя криминальной полиции назначен генерал полиции третьего ранга Евгений Коваль. Ранее он занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
Подполковник полиции Максим Цуцкиридзе, который занимал должность заместителя руководителя ГСУ, решением министра назначен заместителем главы Национальной полиции - руководителем Главного следственного управления.
Аброськин занимал должность первого заместителя председателя Нацполиции - начальника уголовной полиции с июля 2017 года.
Игорь Купранец был заместителем председателя Нацполиции - начальником Департамента защиты экономики Нацполиции с ноября 2016 года.
23 августа 2019 года Аваков заявил о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции. 2 сентября это решение было поддержано на заседании правительства.
Виталий Невгад занимал должность заместителя председателя Нацполиции - начальника Главного следственного управления Нацполиции с сентября 2017 года.