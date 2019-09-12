Министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку трех заместителей главы Национальной полиции.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"В соответствии с приказом министра внутренних дел из рядов Национальной полиции уволен первый заместитель председателя НПУ - руководителя криминальной полиции генерала полиции второго ранга Вячеслав Аброськин, заместитель председателя - начальник Главного следственного управления генерала полиции третьего ранга Виталий Невгад, заместитель председателя - начальник Департамента защиты экономики генерала полиции третьего ранга Игорь Купранец", - говорится в сообщении.

На должность первого заместителя главы Национальной полиции - руководителя криминальной полиции назначен генерал полиции третьего ранга Евгений Коваль. Ранее он занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Фото: mvs.gov.ua Евгений Коваль

Подполковник полиции Максим Цуцкиридзе, который занимал должность заместителя руководителя ГСУ, решением министра назначен заместителем главы Национальной полиции - руководителем Главного следственного управления.

Фото: mvs.gov.ua Максим Цуцкиридзе

Аброськин занимал должность первого заместителя председателя Нацполиции - начальника уголовной полиции с июля 2017 года.

Игорь Купранец был заместителем председателя Нацполиции - начальником Департамента защиты экономики Нацполиции с ноября 2016 года.

23 августа 2019 года Аваков заявил о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции. 2 сентября это решение было поддержано на заседании правительства.

Виталий Невгад занимал должность заместителя председателя Нацполиции - начальника Главного следственного управления Нацполиции с сентября 2017 года.