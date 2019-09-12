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Рада приняла в первом чтении законопроект о штрафах за прогулы депутатов

Парламентарий не может без уважительной причины пропустить более 30% пленарных заседаний.

Рада приняла в первом чтении законопроект о штрафах за прогулы депутатов
Фото: Михаил Палинчак

Верховная Рада Украины в четверг, 12 сентября, в первом чтении одобрила законопроект №1035-2 о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний ВРУ или заседаний комитетов.

Документ поддержали 288 депутатов ВР.

Рада также проголосовала за сокращенные сроки подготовки закона ко второму чтению.

Согласно законопроекту, в случае, если депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем 30% пленарных заседаний Рады или более чем 50% заседаний комитета, в состав которого он входит, такому депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Распоряжение о прекращении выплат подписывает глава парламента по решению регламентного комитета. Решение о прогулах принимается на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом Рады.

Напомним, сегодня регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить народного депутата Ирину Геращенко от работы на 5 пленарных заседаний за то, что она в своем выступлении якобы сравнила фракцию "Слуги народа" с российскими "зелеными человечками", оккупировавшими Крым в 2014 году.

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Источник: "Украинские новости"
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