Президент Владимир Зеленский встретился с освобожденными украинскими военными моряками и членами их семей. Встреча прошла в неформальной обстановке в парке у Мариинского дворца, сообщила пресс-служба президента.

Фото: president.gov.ua

Зеленский поздравил военнослужащих с возвращением на Родину и отметил, что сейчас уже решен вопрос с выделением жилья морякам в Одессе. Также президент поблагодарил родственников моряков за оказанную поддержку.

Во время встречи глава государства вручил морякам подарки - президентские часы.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Напомним, экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" был захвачен в плен российскими военными в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали "за незаконное пересечение украинской границы" и вывезли в Москву. Освободить их удалось только 7 сентября этого года, при этом уголовные дела в их отношении в России закрыты не были.