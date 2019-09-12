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Окружной админсуд запретил любые регистрационные действия в отношении УПЦ КП

Сторонники Филарета добились новых обеспечительных мер.

Окружной админсуд запретил любые регистрационные действия в отношении УПЦ КП
Фото: sud.ua

Окружной административный суд Киева 11 сентября частично удовлетворил заявление УПЦ Киевского патриархата об обеспечительных мерах по иску к Министерству культуры, в котором церковь требует отменить приказ о снятии с регистрации ее устава.

Об этом говорится на сайте УПЦ КП.

Судья Руслан Арсирий запретил проводить любые регистрационные действия в отношении религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" и ее имущества.

УПЦ КП пытается добиться признания противоправным и отмены приказа Минкультуры №54 от 30 января 2019 года в части, где говорится об уставе церкви.

Напомним, что УПЦ КП должна была прекратить существование в связи с созданием поместной Православной церкви Украины.

Однако 20 июня 2019 года "собор" УПЦ Киевского патриархата, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии. После этого Православная церковь Украины отобрала у Филарета Киевскую патриархию.

После этого УПЦ КП обратилась в суд с требованием отменить ликвидацию патриархата.

4 сентября 2019 года ОАСК запретил ликвидатору УПЦ КП совершать действия по управлению и распоряжению имуществом церкви.

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