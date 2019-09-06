Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Депутат Верховной Рады, бывший президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом рассказал журналистам возле ГБР его адвокат Игорь Головань.

"В телеграм-каналах, интернете пошла информация, что снова вызывают Петра Порошенко, снова повестки... Согласно закону повестка вручается за три дня до даты явки. По тому же кодексу первый день не учитывается. Соответственно, если повестка датирована третьим числом, а вызов на шестое число, то этот трехдневный срок нарушен", - пояснил адвокат.

"Поэтому, принимая участие в этих веселых мероприятиях, я сегодня явился, подал документ, где описал, что повестка оформлена с нарушением сроков. Согласно закону, это является уважительной причиной неявки", - добавил Головань.

По его словам, сегодняшний допрос должен был касаться вмешательства в деятельность судебных органов. Дело связано с заявлением судей Окружного админсуда Киева по делу Приватбанка.

Головань сообщил, что это пятое дело, в рамках которого Порошенко вызывался в качестве свидетеля.

Напомним, 18 апреля коллегия судей в составе Игоря Качура, Владимира Келеберды и Виталия Амелехина по иску Коломойского признала национализацию банка незаконной.

Вечером в тот же день Порошенко на заседании СНБО попросил руководство Генпрокуратуры Украины и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения судей к уголовной ответственности. Также президент высказался за скорейшее квалификационное оценивание судей Окружного админсуда Киева.

Судьи в ответ обратились в Генпрокуратуру и Госбюро расследований с просьбой начать уголовное производство в отношении Порошенко. Судьи усмотрели в действиях президента, министра юстиции и главы НБУ признаки вмешательства в деятельность суда (ч.2 ст.376 УК), узурпации судебной власти (ч.1 ст.109 УК) и незаконного влияния на главу Высшей квалифкомиссии судей (ч.2 ст.344 УК).