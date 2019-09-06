Разумков пообещал оставить журналистам доступ в Раду

"У журналистов есть такая возможность общаться с народными депутатами".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не намерен инициировать закрытие парламента для СМИ.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1".

"У журналистов есть доступ к Верховной Раде. Есть и будет оставаться таким. У журналистов есть такая возможность общаться с народными депутатами", - сказал Разумков.

Спикер не видит причин для проведения заседаний в закрытом режиме и отметил, что ни одна фракция не имеет таких намерений.

Председатель Рады не намерен ослаблять охранный режим в связи с продолжающимся конфликтом на Донбассе.

Как сообщалось, 2 сентября Кабмин решил проводить заседания в закрытом для СМИ режиме.

Напомним, что с 29 августа в Украине начало работу новое правительство, созданное правящей партией "Слуга народа".

Ранее во фракции "Слуги народа" ранее назначили нескольких депутатов, которым можно общаться со СМИ.