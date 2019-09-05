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Нардеп Козак "забыл" задекларировать гражданскую жену, на которую оформлена доля в российском бизнесе Медведчука, - "Схемы"

Уроженка Львова с украинским и российским паспортами Наталья Лавренюк оказалась матерью ребенка Тараса Козака.

Нардеп Козак "забыл" задекларировать гражданскую жену, на которую оформлена доля в российском бизнесе Медведчука, - "Схемы"
Тарас Козак
Фото: epravda.com.ua

Гражданская жена народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака Наталья Лавренюк имеет общий нефтяной бизнес в России с супругами Оксаной Марченко и Виктором Медведчуком и многочисленное имущество в Украине. Но  парламентарий не упоминает о ней в своей декларации, говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".

Уроженка Львова с украинским и российским паспортами Наталья Лавренюк имеет 25-процентную долю в компании "НЗНП Трейд", которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России. Данные об этом содержатся в реестре юридических лиц России.

Жена народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко контролирует в этой компании 61%. Это - доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет украинская телеведущая через фирму TUMILLON INVESTMENTS LTD.

В Украине Наталия Лавренюк значится владелицей частного предприятия "Лилия", которое, по данным источников "Схем" в налоговой, не приносит ей доходов. В то же время журналисты обнаружили у нее 12 квартир в Киеве и Львове и еще с десяток земельных участков в Киевской области. Совокупно за последние 14 лет официальные доходы Лавренюк составили около 5 млн гривен.

По данным расследователей, Наталья Лавренюк - постоянная спутница народного депутата Тараса Козака в зарубежных командировках по меньшей мере с 2005 года. Они вместе путешествовали в Россию и Европу: самолетами, автобусами и машинами. Совместных перелетов в течение 10 лет журналисты насчитали более 100 - это Париж, Ницца, Флоренция, Рим, Лондон, Цюрих, различные курортные острова.

В сентябре 2018 года, как зафиксировали журналисты, она прилетела в Киев в компании бизнесмена Нисана Моисеева, а также депутата и соратника Медведчука Тараса Козака. Самолетом, который осуществлял рейс по наблюдениям "Схем", пользуется Козак.

Кроме того, партнерша семьи Медведчука в России Лавренюк оказалась матерью ребенка Тараса Козака, что подтвердил он сам.

"Ни ребенка, ни Лавренюк, ни оформленный на нее бизнес в России и имущество в Украине депутат в декларацию не внес. Сокрытие сведений о лице, с которым декларант находится в фактических брачных отношениях, и недекларирование оформленного на него имущества и бизнеса - это преступление, говорят антикоррупционные юристы", - отмечают "Схемы".

В сентябре 2018 "Схемы" сообщали, что супруга Медведчука владеет одним из крупнейших нефтяных месторождений в России. Суммарные запасы нефти оцениваются в 123,7 миллиона тонн, газа - в 3439 миллионов кубических метров.

Виктор Медведчук, кум президента России Владимира Путина, ранее подтвердил, что она является владелицей бизнеса в России, а управляет бизнесом он сам.

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