МВД сняло с розыска экс-замгенпрокурора Кузьмина

Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина.

Об этом свидетельствует база розыска лиц, которые скрываются от следствия.

Согласно базе данных, Ренат Кузьмин, первый заместитель генпрокурора времен бывшего президента Виктора Януковича, больше не числится в базе розыска.

На данный момент Кузьмин является депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За життя".

Ранее Шестой апелляционный административный суд признал незаконной отмену ЦИК регистрации кандидатом в депутаты Верховной Рады бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.

Напомним, Кузьмин занимал должность первого заместителя генпрокурора (Виктора Пшонки) с 2010 по 2014 годы. Под его руководством были возбуждены уголовные дела против Юлии Тимошенко, Юрия Луценко с последующим осуждением и Леонида Кучмы.

ГПУ подозревает Кузьмина в совершении ряда преступлений. В частности, против него расследуются я уголовные производства по ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса (незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей). Она предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. Кроме того, проводится расследование по подозрению Кузьмина в организации в 2010 году незаконного задержания бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко; также - по обвинению в подстрекательстве судьи Печерского суда Киева к избранию Луценко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кузьмин находился в государственном розыске.