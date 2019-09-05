Евгений Чолий 10 лет возглавлял организацию и сложил полномочия в прошлом году.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко вручил орден Ярослава Мудрого экс-председателю Всемирного конгресса украинцев Евгению Чолию.

Об этом он сообщил в твиттере.

"Рад вручить настоящему украинцу и другу Украины Евгению Чолию орден Ярослава Мудрого V степени. Приятно услышать от главы международной наблюдательной миссии Всемирного Конгресса Украинских, что украинские парламентские выборы прошли демократично в соответствии с международными стандартами", - написал Пристайко.

Напомним, в прошлом году Чолий, который 10 лет возглавлял Всемирный конгресс украинцев, сложил полномочия. 27 ноября на эту должность был избран Павел Грод.

Всемирный конгресс украинцев является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, представляющей интересы более 20 млн украинцев. ВКУ в 2003 году был признан Экономическим и социальным советом Организации Объединенных Наций как неправительственная организация со специальным консультативным статусом и в 2018 году получил статус участника международной неправительственной организации в Совете Европы.

ВКУ располагает сетью организаций и связей с украинцами в 57 странах.

В июле 2019 года прокуратура России признала Всемирный конгресс украинцев "угрозой безопасности".