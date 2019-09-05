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Выпуск монет номиналом 5 грн ожидается этой осенью, - Смолий

Глава НБУ не озвучил точную дату выхода новых монет.

Выпуск монет номиналом 5 грн ожидается этой осенью, - Смолий
Фото: пресс-служба НБУ

Выпуск новых монет номиналом в пять гривен может осуществиться этой осенью. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас я не готов сказать, когда будет выпуск 5 грн. Но думаю, это ожидается осенью", - сказал Смолий.

Напомним, в июне сообщалось, что Нацбанк в этом году введет в обращение монету 5 гривен и 10 гривен - в 2020 году. Также была остановлена печать банкнот номиналом 1 и 2 гривны.

В апреле прошлого года НБУ выпустил в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны.

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