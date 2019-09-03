Рада уволила нового министра экономики из Совета НБУ

Верховная Рада во вторник, 3 сентября, уволила нового министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова с предыдущего места работы в Совете Национального банка Украины.

За его увольнение из Совета НБУ проголосовали 320 депутатов.

Тимофей Милованов также является почетным президентом Киевской школы экономики. Раньше преподавал в ряде американских университетов, занимается теории игр и контрактов. Был организатором курсы для нардепов “Слуги народа” в Трускавце.

В июле 2016 года Верховная Рада изменила состав Совета НБУ, назначив туда Веру Рычаковскую (на 4 года), Тимофея Милованова (на 5 лет), Елену Щербакову (на 6 лет) и Виктора Козюка (на 7 лет).

Согласно закону "О Национальном банке Украины", в состав совета НБУ входят четыре члена от Верховной Рады, четыре члена от Президента Украины, а также глава НБУ по должности.