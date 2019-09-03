На место "языкового омбудсмена" претендуют 14 человек

На должность Уполномоченного по защите государственного языка претендуют 14 кандидатов. Об этом сообщил главный специалист департамента мониторинга равных прав и свобод Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Андрей Гнаповский, пишет "Укринформ".

"Прием документов завершился 30 августа, конкурс состоится завтра, 4 августа, и будет проходить в течение всего дня. Претендуют на должность языкового уполномоченного 14 конкурсантов", - сказал он.

Жолдак Тарас. Новоженец Ростислав. Мамалыга Андрей. Паскевская Юлия. Черкас Антон. Маснюк Валерий. Рыбчинский Євгений. Ильченко Владимир. Коверзнева Катерина. Креминь Тарас. Бойко Наталья. Крысанов Юрий. Дорошенко Андрей. Делюста Марина.

После объявления результатов конкурса Уполномоченный будет подавать свою кандидатуру в Кабинет министров Украины.

"Уполномоченный по защите государственного языка будет руководствоваться законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и будет делать все, что указано в законах и в Конституции Украины", - сказал Гнаповский.

Напомним, 16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Законом предусмотрено представление Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека в Кабинет министров Украины кандидатуры на должность Уполномоченного по защите государственного языка (часть вторая статьи 50).