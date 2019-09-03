На место "языкового омбудсмена" претендуют 14 человек

На должность Уполномоченного по защите государственного языка претендуют 14 кандидатов. Об этом сообщил главный специалист департамента мониторинга равных прав и свобод Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Андрей Гнаповский, пишет "Укринформ".
"Прием документов завершился 30 августа, конкурс состоится завтра, 4 августа, и будет проходить в течение всего дня. Претендуют на должность языкового уполномоченного 14 конкурсантов", - сказал он.
- Жолдак Тарас.
- Новоженец Ростислав.
- Мамалыга Андрей.
- Паскевская Юлия.
- Черкас Антон.
- Маснюк Валерий.
- Рыбчинский Євгений.
- Ильченко Владимир.
- Коверзнева Катерина.
- Креминь Тарас.
- Бойко Наталья.
- Крысанов Юрий.
- Дорошенко Андрей.
- Делюста Марина.
После объявления результатов конкурса Уполномоченный будет подавать свою кандидатуру в Кабинет министров Украины.
"Уполномоченный по защите государственного языка будет руководствоваться законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и будет делать все, что указано в законах и в Конституции Украины", - сказал Гнаповский.
Напомним, 16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Законом предусмотрено представление Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека в Кабинет министров Украины кандидатуры на должность Уполномоченного по защите государственного языка (часть вторая статьи 50).