Российские силовики безосновательно задерживают украинцев на админгранице Крыма, - СБУ

Спецслужбы РФ незаконно задерживают граждан Украины, пересекающих админграницу оккупированного Крыма. Об этом сообщила сегодня пресс-служба СБУ.

Задержанных украинцев угрозами и шантажом пытаются привлечь к ксотрудничеству для выполнения разведывательных задач в ущерб государственной безопасности Украины.

"Сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска «Джанкой» без объяснения причины задержали жителя Львовской области. С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины предоставить информацию о связях в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, мест дислокации их подразделений и тому подобное", - сказано в сообщении.

После отказа сотрудничать с российской спецслужбой, украинца заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию. При этом сотрудники ФСБ РФ отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2000 евро.

"Служба безопасности Украины предостерегает, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий спектр наших соотечественников - от военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), представителей патриотических организаций, в рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ или временно оккупированных территорий для трудоустройства, с туристической целью, посещение родственников и тому подобное", - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что граждане Украины освобождаются от уголовной ответственности, если добровольно сообщают спецслужбам о вербовке и полученных заданиях.