"Голос" выступил за закрепление процедуры импичмента президента в Конституции

Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что считает целесообразным закрепить процедуру импичмента президента в Конституции Украины. Об этом Рахманин сказал на утреннем пленарном заседании ВР, передает "Интерфакс-Украина".

"Если президент хочет демократической процедуры, то пускай субъект законодательной инициативы вносит изменения в ст.111 Конституции", - сказал он.

Рахманин подчеркнул, что если депутаты не боятся отмены неприкосновенности, то и президент не должен бояться демократической системы противовесов.

Он уверен, что внесённый в парламент законопроект об импичменте президента не имеет ничего общего с процедурой отстранения главы государства от власти. "Этот законопроект имеет такое же отношение к процедуре отстранения президента от власти, как жевательная резинка "Орбит" к борьбе с кариесом", - подчеркнул Рахманин.

Кроме того, политик раскритиковал пакет президентских законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины. "Огромное количество законопроектов не связаны между собой, бессистемны, ... частично непонятны, частично вредны", - отметил он.

Напомним, сегодня, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Изменения были предложены еще в 2017 году президентом Петром Порошенко и сегодня были приняты голосами 373 депутатов. Данные изменения в Конституцию вступят в силу с 2020 года.