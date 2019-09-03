В Киеве из-за ДТП затруднено движение через мост Патона
В Киеве из-за ДТП затруднено движение через мост Патона
Финалист Лиги Чемпионов-2019 имеет долг в 600 млн фунтов
Финалист Лиги Чемпионов-2019 имеет долг в 600 млн фунтов
Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
Заседания Кабмина больше не будут транслироваться
Заседания Кабмина больше не будут транслироваться
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
Перші законопроекти Зеленського: сім змін Конституції і переатестація суддів Верховного Суду
Перші законопроекти Зеленського: сім змін Конституції і переатестація суддів Верховного Суду
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
Зеленский уволил экс-начальника Генштаба Муженко с военной службы
Зеленский уволил экс-начальника Генштаба Муженко с военной службы
ГлавнаяПолитика

"Голос" выступил за закрепление процедуры импичмента президента в Конституции

Рахманин раскритиковал законопроект Зеленского.

"Голос" выступил за закрепление процедуры импичмента президента в Конституции
Фото: Макс Требухов

Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что считает целесообразным закрепить процедуру импичмента президента в Конституции Украины. Об этом Рахманин сказал на утреннем пленарном заседании ВР, передает "Интерфакс-Украина".

"Если президент хочет демократической процедуры, то пускай субъект законодательной инициативы вносит изменения в ст.111 Конституции", - сказал он.

Рахманин подчеркнул, что если депутаты не боятся отмены неприкосновенности, то и президент не должен бояться демократической системы противовесов.

Он уверен, что внесённый в парламент законопроект об импичменте президента не имеет ничего общего с процедурой отстранения главы государства от власти. "Этот законопроект имеет такое же отношение к процедуре отстранения президента от власти, как жевательная резинка "Орбит" к борьбе с кариесом", - подчеркнул Рахманин.

Кроме того, политик раскритиковал пакет президентских законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины. "Огромное количество законопроектов не связаны между собой, бессистемны, ... частично непонятны, частично вредны", - отметил он.

Напомним, сегодня, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Изменения были предложены еще в 2017 году президентом Петром Порошенко и сегодня были приняты голосами 373 депутатов. Данные изменения в Конституцию вступят в силу с 2020 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также