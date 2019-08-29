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В Раду внесен первый законопроект

Президент предложил заново выписать процедуру импичмента.

В Раду внесен первый законопроект
Фото: Lb.ua

Президент Владимир Зеленский стал автором первого законопроекта парламента девятого созыва.

Он зарегистрировал проект закона №1012 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичменте)".

Его текст пока не опубликован, но в мае Зеленский уже подавал законопроект с аналогичным названием.

Тот проект закона предусматривал, что:

  • процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады;
  • с целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить нардепы (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи;
  • защиту прав, свобод и законных интересов главы государства в процедуре импичмента будут обеспечивать защитники президента Украины;
  • специальная временная следственная комиссия будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом государственной измены или другого преступления;
  • пленарное заседание Верховной Рады, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым (за исключением случаев, когда выводы и предложения или приложенные к ним материалы будут содержать информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну);
  • после принятия Радой решения об обвинении президента парламент будет обращаться в Конституционный Суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента) и Верховного Суда (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления);
  • решение о смещении президента с поста в порядке импичмента будут приниматься только в случае, если выводы Конституционного Суда и Верховного Суда покажут соблюдение требований Конституции и законов Украины;
  • соответствующее решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов Украины от конституционного состава Рады;
  • в случае непринятия Верховной Радой постановления об устранении президента с поста в порядке импичмента председательствующий от имени парламента извинится перед президентом.

Напомним, импичмент президента предусмотрен украинской Конституцией, но закона об импичменте нет. Согласно действующей Конституции, президент может быть смещен с поста парламентом в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

В июне 2019 года Верховная Рада приняла закон о следственных комиссиях, куда вписала процедуру импичмента, но президент Владимир Зеленский его так и не подписал.

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