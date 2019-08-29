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Разумков объявил новые фракции и группы Рады и их руководителей

У "Слуги народа" - 254 мандата, у "Голоса" - 17 мандатов.

Разумков объявил новые фракции и группы Рады и их руководителей
Фото: EPA/UPG

В Верховной Рады девятого созыва созданы пять фракций и одна депутатская группа.

Об этом сообщил на заседании парламента его временный председатель Дмитрий Разумков.

Фракция "Слуга народа" - 254 депутата. Глава - Давид Арахамия, первый заместитель - Александр Корниенко.

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 44 депутата. Сопредседатели - Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Фракция "Батькивщина" - 25 депутатов. Глава - Юлия Тимошенко.

Фракция "Европейская солидарность" - 27 депутатов. Сопредседатели - Ирина Геращенко и Артур Герасимов.

Фракция "Голос" - 17 депутатов. Глава - Сергей Рахманин.

Группа "За будущее" - 23 депутата. Сопредседатели - Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

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