Разумков объявил новые фракции и группы Рады и их руководителей

В Верховной Рады девятого созыва созданы пять фракций и одна депутатская группа.
Об этом сообщил на заседании парламента его временный председатель Дмитрий Разумков.
Фракция "Слуга народа" - 254 депутата. Глава - Давид Арахамия, первый заместитель - Александр Корниенко.
Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 44 депутата. Сопредседатели - Юрий Бойко и Вадим Рабинович.
Фракция "Батькивщина" - 25 депутатов. Глава - Юлия Тимошенко.
Фракция "Европейская солидарность" - 27 депутатов. Сопредседатели - Ирина Геращенко и Артур Герасимов.
Фракция "Голос" - 17 депутатов. Глава - Сергей Рахманин.
Группа "За будущее" - 23 депутата. Сопредседатели - Виктор Бондарь и Тарас Батенко.