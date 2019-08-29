Кабмин сложил полномочия

Кабинет Министров Украины сложил полномочия перед новой Верховной Рады.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании.
"Согласно Конституции я как премьер-министр Украины и правительство слагаем полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины", - объявил он.
Гройсман пожелал Верховной Раде успехов.
При этом временный председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что правительство продолжит исполнять обязанности в текущем состоянии до назначения нового.
Напомним, что Гройсман возглавил правительство 14 апреля 2016 года после отставки премьер-министра Арсения Яценюка.