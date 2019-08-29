В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Министром образования станет Анна Новосад
Министром образования станет Анна Новосад
Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
ГлавнаяПолитика

В Верховной Раде объявили создание монокоалиции "Слуги народа"

Президентская партия на выборах получила 254 мандата.

В Верховной Раде объявили создание монокоалиции "Слуги народа"
Фото: Макс Левин

Коалиции в Верховной Раде не будет, ее права получит фракция "Слуги народа", в состав которой вошли 254 народных депутатов.

Об этом сообщил на первом заседании Верховной Рады девятого созыва временный председатель Дмитрий Разумков.

"Объявляю, что зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает 254 народных депутата, что составляет большинство от количественного состава Верховной Рады Украины. И согласно Конституции Украины имеет права коалиции в Верховной Рады", - сказал он.

Напомним, что Верховная Рада девятого созыва начала работу в четверг, 29 августа.

Депутаты должны сегодня сформировать временный президиум, создать фракции и группы, заслушать спикера Парубия, избрать счетную комиссию, выбрать нового спикера и его заместителей, заслушать внеочередное послание президента о внутреннем и внешнем положении страны, доклады подготовительной рабочей группы, распределить комитеты, определить формат согласительного совета и освещение работы парламента, назначить новое правительство, министров, главу Службы безопасности Украины, дать согласие на назначение нового генерального прокурора.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также