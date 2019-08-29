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Зеленский обсудил с Туском результаты саммита G7

Зеленский положительно оценил позицию о невозможности возвращения России в "Большую семерку".

Зеленский обсудил с Туском результаты саммита G7
Владимир Зеленский и Дональд Туск (архивное фото)
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Дональдом Туском.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что стороны обсудили основные результаты саммита "Большой семерки, который состоялся 24-26 августа во Франции.

Зеленский положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России в G7. Также Президент Украины поблагодарил Туска "за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса", в частности, - за инициативу по приглашению Украины принять участие в следующем саммите в США, в 2020 году.

Туск, со своей стороны, заверил в неизменной позиции Евросоюза по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, саммит "Большой семерки", в которую входят Франция, Германия, Великобритания, Италия, Канада, США и Япония, прошел в Биаррице 24-26 августа. Накануне саммита президент США Дональд Трамп выразил уверенность в необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что сейчас возвращать Россию в G7 было бы преждевременным. Американские сенаторы написали письмо Трампу, в котором выступили против возвращения РФ в G7.

По окончанию саммита его участники приняли декларацию, один из пунктов которой касается Украины.

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