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Меркель и Джонсон согласились, что о возвращении России в G7 говорить рано

"Доводы в пользу возвращения России в G7 еще только предстоит найти".

Меркель и Джонсон согласились, что о возвращении России в G7 говорить рано
Фото: Twitter Бориса Джонсона

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что сейчас было бы неправильно возвращать Россию в "Большую семерку".

Об этом политики заявили на пресс-конференции перед переговорами в Берлине, пишет The Guardian

"Я знаю о шагах по возвращению России в G7 ... Я просто должен сказать, что, учитывая то, что произошло в Солсбери в Уилтшире, учитывая использование химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну, войну в Украине, учитывая российские провокации не только в Украине, но и во многих других местах, я должен сказать, что я согласен с канцлером Меркель, считая, что доводы в пользу возвращения России в G7 еще только предстоит найти", - заявил премьер Британии.

В свою очередь канцлер Германии заявила, что Россию отстранили от формата G8 по "определенным причинам". Меркель отметила, есть "легкое движение в реализации минского процесса" по Донбассу. При этом она добавила, что "если бы мы реально продвинулись вперед, то была бы новая ситуация".

"По состоянию на сегодняшний день должна сказать, что мы продвинулись еще не так далеко, чтобы я могла бы сказать, что тех самых причин, датированных 2014 годом, больше нет", - заявила Ангела Меркель.

Накануне Трамп выразил уверенность в необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России. Об этом он заявил за несколько дней до саммита "большой семерки", который пройдет 24-26 августа во французском Биаррице.

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

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