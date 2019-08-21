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Трамп отменил визит в Данию из-за ее отказа продавать Гренландию

Президент США пообещал договориться о новой встрече "когда-нибудь в будущем".

Трамп отменил визит в Данию из-за ее отказа продавать Гренландию
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп отменил государственный визит в Данию, обосновав это тем, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не желает обсуждать вопрос о продаже Гренландии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Дания поистине прекрасная страна с чудесными людьми, но из-за заявлений премьер-министра Метте Фредериксен о нежелании обсуждать покупку Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в среду, 21 августа.

Президент США поблагодарил Фредериксен за прямоту, которая, по его словам, "сэкономила обеим странам огромное количество расходов и усилий", и обещал договориться о новой встрече "когда-нибудь в будущем". Позднее представитель Белого дома уточнил, что Трамп отменил весь визит в Данию, запланированный на 2-3 сентября.

Трамп и его супруга Мелания собирались посетить Данию по приглашению королевы Маргрете Второй. Планировались двусторонние переговоры и встреча с представителями бизнеса. Трамп должен был прибыть в Данию после визита в Польшу.

Напомним, заявления Трампа о желании купить Гренландию вызвали изумление как и в самой Гренландии и Дании. Датские политики выражали надежду, что речь идет всего лишь о неудачной шутке.

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