Путин впервые прокомментировал взрыв в Северодвинске и протесты в Москве

На совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном в Париже президент России Владимир Путин впервые прокомментировал взрыв на военном полигоне в Архангельской области и проведение акций протеста в Москве.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Путина, ситуацию в зоне происшествия в Северодвинске контролируют специалисты, среди которых и независимые эксперты.

"Никакой угрозы там нет, никакого повышения фона там тоже нет. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют ситуацию. Я получаю доклады от наших экспертов - военных и гражданских. Мы серьезных изменений там не видим, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей", - заявил президент РФ.

Также Путин добавил, что люди, которые погибли при взрыве, выполняли очень важную государственную функцию.

Владимир Путин сравнил протесты в Москве с выступлениями "желтых жилетов" во Франции. "Ни власти, ни какие-то граждане не имеют права доводить ситуацию до абсурда. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице. И будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках закона", – отметил он.

Президент РФ заявил, что в прошлом году к выборам не было допущено 111 человек. В этом году – 56. "Там были сфальсифицированы подписи, как утверждают специалисты", - добавил он.

О взрыве на территории военного полигона в Архангельской области в Минобороны РФ сообщили 8 августа.

Взрыв произошел в нескольких десятках километров от Северодвинска. После аварии на сайте администрации города опубликовали сообщение о кратковременном повышении радиационного фона. В нем говорилось, что на момент публикации фон нормализовался и показания датчиков не превышают максимально допустимых. Однако позже сообщение удалили, а в пресс-службе городской администрации заявили, что это было сделано, "потому что ситуацией занимается Минобороны".

Через два дня, 10 августа, "Росатом" признал, что взрыв произошел на установке с источником радиации, и сообщил о гибели пятерых своих сотрудников.

В Москве с середины июля продолжаются протесты, связанные с тем, что Мосгоризбирком не допустил к выборам в Мосгордуму более двух десятков независимых кандидатов, не связанных с партией власти.

По оценкам организаторов, в крупнейшем за восемь лет митинге 10 августа приняли участие около 47 тыс. человек, более 300 были задержаны полицией.