​В Польше считают полученные от Германии репарации несправедливыми

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что при распределении компенсаций странам, которые подверглись нападению со стороны нацистской Германии во время Второй мировой войны, "ощущался недостаток базовой справедливости". По его мнению, Польша в данном вопросе подверглась дискриминации.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Чапутович заявил, что несмотря на то что Польша особенно сильно пострадала от оккупации нацистским режимом, выплаты финансовых компенсаций этой стране был "минимальными".

"При этом существуют страны, которые потеряли во много раз меньше, но получили больше компенсаций. Разве это справедливо?" - спросил дипломат. По его словам, он имел в виду конкретно Францию и Нидерланды.

Ранее в Польше подсчитали, что общий размер ущерба, причиненного стране нацистским режимом, составляет 800 млрд евро. В свою очередь ФРГ считает вопрос о репарациях закрытым в рамках Договора об окончательном регулировании в отношении Германии от 1990 года. Эксперты бундестага называют требования Польши юридически неоправданными, поскольку Варшава в 1953 году, а затем вновь в 1970-м отказалась от репараций. В то же время, польская сторона считает эти отказы недействительными, поскольку они были сделаны под давлением СССР.

1 сентября 2019 года федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках памятных мероприятий, связанных с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны посетит Варшаву и польский город Велюнь, который первым подвергся нападению со стороны нацистской Германии 1 сентября 1939 года.

Напомним, в Польше продолжается широкая дискуссия по поводу возможного требования репараций от Германии. По словам пресс-секретаря правительства Рафала Бохенека, официальной позиции по этому вопросу еще нет.

В 1953 году коммунистическая Польша признала, что Германия выполнила все свои обязательства в отношении РП и решила отказаться от уплаты Германией репараций. В 2004 году правительство Польши подтвердило это решение. Однако, в августе 2017 года депутат правящей коалиции Аркадиуш Мулярчик обратился к аналитическому бюро Сейма Польши с вопросом о том, может ли РП сейчас требовать от Германии уплаты репараций. Тогда же министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что Германия должна выплатить Польше военные репарации.

В 2017 году в Польше также заявили о необходимости требовать военные репарации и от России.