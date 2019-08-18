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В Париже посетитель ресторана застрелил официанта из-за сэндвича

Подозреваемый скрылся с места происшествия и до сих пор не пойман.

В Париже посетитель ресторана застрелил официанта из-за сэндвича
Фото: radio.vesti.ru

В столице Франции клиент ресторана выстрелил в официанта - как сообщает местная пресса, он рассердился из-за того, что его сэндвич не был приготовлен достаточно быстро.

Об этом сообщает Би-би-си.

В полиции уточнили, что это произошло в пятниук вечером в восточном пригороде Парижа Нуази-ле-Гран. Подозреваемый скрылся с места происшествия и до сих пор не пойман.

Прибывшие на место происшествия медики пытались спасти 28-летнего официанта, который был ранен в плечо, но к сожалению им этого не удалось - он умер на месте происшествия.

Некоторые жители рассказали, что в этом районе был зафиксирован всплеск преступности, а на улицах стали чаще торговать наркотиками и злоупотреблять алкоголем.

Напомним, ранее в киевском баре пьяный мужчина открыл стрельбу из-за лая собаки.

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