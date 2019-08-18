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Протестующие в Гонконге вышли на многотысячный марш

Все желающие не поместились в отведенном для акции месте.

Протестующие в Гонконге, которые в воскресенье днем собрались в парке Виктория на очередную массовую акцию, направились маршем в деловой центр города. 

Как сообщает BBC, демонстранты начали собираться в парке Виктория в 15:00 по местному времени, несмотря на дождливую погоду.

Фото: EPA/UPG

Полиция не разрешила им идти марше из-за опасений по поводу безопасности, но позволила оставаться в парке до вечера. Однако спустя два часа после начала акции демонстранты нарушили запрет, и тысячи человек под зонтиками двинулись по улицам города.

Организаторы объяснили, что парк не может вместить всех желающих принять участие в акции. "Парк Виктория просто не в состоянии вместить всех, потому что этот район может вместить только 100 тысяч человек, а мы ожидаем значительно больше участников", - сказала представитель Гражданского фронта за права человека Бонни Лан.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Демонстрации в Гонконге начались в июне после внесения закона об упрощенной процедуре экстрадиции подозреваемых в другие страны, включая материковый Китай. Упрощенная процедура высылки подозреваемых в Китай может грозить преследованием инакомыслящих в Гонконге. Под давлением протестующих гонконгская администрация на неопределенное время сняла законопроект с рассмотрения, но оппозиция считает, что этого недостаточно и требует отозвать его окончательно.

В то же время в Пекине все более резко высказываются по поводу протестов, не прекращающихся уже несколько месяцев. Китайские власти заявили, что поведение демонстрантов сродни террористической активности.

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