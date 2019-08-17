В Судане подписали соглашение о передаче власти гражданскому правительству

В столице Судана Хартуме в субботу, 17 августа, подписали соглашение между переходным Военным советом, созданным после свержения президента Омара аль-Башира, и оппозиционным альянсом "За свободу и перемены" о передаче власти от военных гражданскому правительству.

Об этом пишет France 24.

Договор, достигнутый при посредничестве Африканского Союза и Эфиопии, предусматривает трехлетний переходной период. В это время власть будет находиться у Суверенного совета из 11 человек. В него войдут пятеро военных, пятеро гражданских и один общий представитель.

После его формирования переходной Военный совет будет распущен.

Премьер-министром Судана может стать бывший исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдук. Большинство министров в правительстве будут гражданскими, но должности министра внутренних дел и министра обороны остаются за военными.

Выборы в Судане состоятся через 39 месяцев, срок отсчитывается с 4 августа.

Напомним, с 1989 года власть в Судане находилась в руках у Омара аль-Башира, пришедшего к власти в результате вооруженного переворота. В 2010 году Международный уголовный суд обвинил его в организации геноцида во время конфликта в западной суданской провинции Дарфур. Президента Судана считают инициатором массового уничтожения трех этнических меньшинств: фур, масалит и загава.

В апреле 2019 года Башир покинул должность, а власть перешла к военному совету.