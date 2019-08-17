В Кубе от удара молнии погибли трое детей и двое взрослых

Пять человек погибли от удара молнии на пляже в провинции Маябеке на Кубе.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на газету Granma.
"В результате сильного поражения электрическим током в этот четверг, около 3:30 по местному времени, на пляже Ла-Пунтилья в городе Санта-Крус-дель-Норте, провинции Маябеке погибли пять человек, среди которых двое взрослых и трое детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще один подросток был доставлен в больницу.
Куба считается одним из регионов, с наибольшим поражением молниями в мире, учитывая большой показатель электризуемости во время непогоды в островной стране.
Как сообщалось, в июне три жителя Львовской области погибли от удара молнии на автобусной остановке на Прикарпатье. Еще две женщины были госпитализированы.