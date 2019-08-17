В Кубе от удара молнии погибли трое детей и двое взрослых

Куба считается одним из регионов с наибольшим поражением молниями в мире.

Пять человек погибли от удара молнии на пляже в провинции Маябеке на Кубе.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на газету Granma.

"В результате сильного поражения электрическим током в этот четверг, около 3:30 по местному времени, на пляже Ла-Пунтилья в городе Санта-Крус-дель-Норте, провинции Маябеке погибли пять человек, среди которых двое взрослых и трое детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один подросток был доставлен в больницу.

Куба считается одним из регионов, с наибольшим поражением молниями в мире, учитывая большой показатель электризуемости во время непогоды в островной стране.

Как сообщалось, в июне три жителя Львовской области погибли от удара молнии на автобусной остановке на Прикарпатье. Еще две женщины были госпитализированы.