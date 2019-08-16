Президент Индонезии официально предложил перенести столицу с Явы на Калимантан

Президент Индонезии Джоко Видодо в пятницу, 16 августа, официально предложил парламенту перенести столицу из расположенной на острове Джакарты на Калимантан (Борнео). Впервые о планах по переносу столицы Индонезии стало известно в апреле этого года, пишет Reuters.

"Прошу вашего разрешения на переезд нашей национальной столицы на Калимантан", - сказал Видодо, который в октябре примет присягу после переизбрания на апрельских президентских выборах.

Место для будущей столицы еще не выбрали. Ее могут построить в Центральном, Восточном или Южном Калимантане.

Место для будущей столицы должно располагаться в центре государства в месте, достаточно защищенном от природных катастроф, таких как вулканы, цунами, землетрясения. Также необходимым условием является наличие чистой воды и большая территория, принадлежащая правительству или государственным предприятиям.

Нынешняя столица Индонезии, портовой город Джакарта постепенно уходит под воду, а ее реки - сильно загрязнены. Сейчас это один из крупнейших агломераций в мире, и решение ее проблем затруднено отсутствием свободной земли для строительства дорог и развития общественного транспорта. Сегодня на дорогу до работы и назад многие жители тратят по 4-5 часов. По оценке индонезийских властей, страна теряет на этом миллиарды долларов.

Перенос столицы на Калимантан, по оценке министра национального развития Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro) будет стоить около 33 млрд долларов. Эта сумма включает строительство новых правительственных зданий и жилых домов примерно для полутора миллиона госслужащих.

Переезд запланирован на 2024 год.

Напомним, что перенос столицы не является чем-то необычным. В последние десятилетия это делали Мьянма (2005 год, из Янгона в Нейпьидо), Палау (2006 год, из Корора в Нгерулмуд). В Казахстане в 90-х годах столицу перенесли из Алматы в Акмолу (позже название изменили на Астану, а в 2019-м - на Нур-Султан).

В 1960 году Бразилия перенесла столицу из Рио-де-Жанейро в Бразилиа, а Пакистан - из Карачи в Исламабад.