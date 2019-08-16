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Суд в Гибралтаре снял арест с иранского супертанкера

Требование США о дальнейшем задержании иранского судна было отклонено.

Суд в Гибралтаре снял арест с иранского супертанкера
Фото: Архивное фото

Верховный суд Гибралтара - заморской территории Великобритании - в четверг, 15 августа, снял арест с иранского супертанкера Grace 1.

Требование США о дальнейшем задержании судна было отклонено, передает DW.

Как заявил председательствующий судья Энтони Дадли, на момент рассмотрения в суд не поступил письменный запрос Вашингтона и танкер может покинуть Гибралтар.

Официальный представитель властей Гибралтара сообщил, что индийский капитан судна и три моряка были также 15 августа официально освобождены из-под ареста. До этого времени они находились на свободе на условии залога.

Напомним, что 4 июля нефтяной танкер Grace 1, который направлялся в Сирию, задержали портовые службы Гибралтара и британские морские пехотинцы.

Власти заморской территории Великобритании считают, что судно намеревалось доставить свой груз на нефтеперерабатывающий завод в Сирии. Собственником этого предприятия является юридическое лицо, которое подпало под ограничительные меры ЕС, введенные в 2011 году, и которые включают нефтяное эмбарго. 

Напомним, с 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт между режимом президента Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну.

В ноябре  прошлого года США также ввели санкции против российских компаний, которые содействовали поставкам нефти правительству Сирии.

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